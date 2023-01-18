Mühendis, satmak istediği evinde ölü bulundu
Aydın'ın Nazilli ilçesine dört gün önce İstanbul'dan gelen mühendis Bilgin Sönmez'in (62) satmak istediği müstakil evindeki banyoda cansız bedeni bulundu.
İstanbul’da yaşayan elektrik mühendisi Bilgin Sönmez, dört gün önce Cumhuriyet Mahallesi 304 Sokak’taki müstakil evini, kat karşılığı müteahhide vermek için Aydın Nazilli’ye geldi. Geri dönmeyen ve telefon aramalarına da cevap vermeyen Sönmez’in yakınları, polise başvurdu.
ELEKTRİK KAÇAĞI ŞÜPHESİ
Bugün saat 10.00 sıralarında adrese giden ekipler, çilingire kapıyı açtırarak girdikleri evde, Sönmez’i banyoda çıplak ve hareketsiz yatarken buldu. Çağrılan sağlık ekipleri, Sönmez’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Şofbendeki elektrik kaçağı nedeniyle öldüğü tahmin edilen Sönmez’in cesedi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)