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Nevşehir’de otomobil, şarampole devrildi: 3 ölü

Nevşehir- Kayseri yolunda, otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi hayatını kaybetti. 

Yayınlanma: 16:53 - 21 Ocak 2023 Güncellenme:
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Nevşehir’de otomobil, şarampole devrildi: 3 ölü

Kaza, saat 03.00 sıralarında Nevşehir-Kayseri yolu Bozca köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçtaki Ahmet S. ve Sinan Ö. hayatını kaybetti.

Ağır yaralı Kamil K. de ihbarla gelen sağlık görevlilerince kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Kayseri kaza Nevşehir otomobil Polis Sağlık
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