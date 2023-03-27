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Niğde’de 6 yaşındaki Batuhan’ın öldüğü kaza kamerada

Niğde'de, yoldan koşarak karşıya geçmeye çalışan 6 yaşındaki Batuhan Efe Yavuz, minibüsün çarpmasıyla yaşamını yitirdi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlanma: 13:26 - 27 Mart 2023 Güncellenme:
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Niğde’de 6 yaşındaki Batuhan’ın öldüğü kaza kamerada

Kaza, merkez Kiledere beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, B.Ç. (22) yönetimindeki 50 ZC 433 plakalı minibüs, yolda koşan Batuhan Efe Yavuza çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kaza anını güvenlik kamerası kaydederken, sürücü B.Ç. gözaltına alındı. (DHA)

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