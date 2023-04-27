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Otomobille çarpışan taksideki Azerbaycanlı kadın hayatını kaybetti

Iğdır'da taksiyle otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Azerbaycan uyruklu Kamile Muharemli, hayatını kaybetti.

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Otomobille çarpışan taksideki Azerbaycanlı kadın hayatını kaybetti

Kaza, Karakoyunlu ilçesi Taşburun köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen otomobil ile taksi kafa kafaya çarpıştı. Kazada takside bulunan Azerbaycan uyruklu Kamile Muharemli hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Yaralılar, Iğdır Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu arada Kamile Muharemli’nin yaklaşık 3 ay önce Melekli beldesinde meydana gelen kazayı yaralı atlattığı öğrenildi. (DHA)

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