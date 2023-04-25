Polis baskın düzenledi, valizden deste deste sahte para çıktı

İstanbul’da polis ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda, 1 milyon 140 bin dolar ve 100 bin euro sahte döviz ele geçirildi. Operasyonda yabancı uyruklu 1 şüpheli yakalandı.

Habip ATAM

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Operasyon, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, Esenyurt'ta sahte dolar ve sahte euro satışı yapan bir şüpheli belirledi. Yabancı uyruklu şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelinin adresine baskın düzenlendi. Yabancı uyruklu şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, bir valiz içerisinde yüklü miktarda banknot bulundu.

Sahte olduğu anlaşılan paraların, 1 milyon 140 bin ABD doları ve 100 bin euro olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli emniyete götürüldü.

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