Abone Ol

Sakarya’da kano alabora oldu: 2 kişi yüzerek kıyıya çıktı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, 2 kişinin kiraladığı kano, gölde alabora oldu. Ekipler göl çevresinde arama yaparken, suya düşen kişiler kanoyla kıyıya yanaştı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sakarya’da kano alabora oldu: 2 kişi yüzerek kıyıya çıktı

Olay, saat 09.30 sıralarında, Sapanca Gölü kıyısındaki Kurtköy yakınlarında meydana geldi. Göl kenarındaki tesisten kano kiralayan 2 kişi suya açıldı.

Bir süre sonra kano alabora oldu. Kanodakilerin suya düştüğünü görenler, durumu 112 Acil’e bildirdi.

İhbar üzerine, UMKE ile jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye gelerek, göl çevresinde arama yaptı. Bu sırada suya düşen 2 kişi, kanoyla kıyıya yanaşıp gölden çıktı. Bu kişilerin sağlık durumlarının da iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

Balıkçı teknesi alabora oldu; 1 ölüİlginizi ÇekebilirBalıkçı teknesi alabora oldu; 1 ölü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam