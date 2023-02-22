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Sakarya’da otelin çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir otelin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Sakarya’da otelin çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Barış Caddesi’ndeki 5 katlı otelin çatı katında yangın çıktı. Karasu, Kocaali, Ferizli ve il merkezinden çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve 112 Acil Servis bölgeye sevk edildi.

Merdivenli araçlarla yapılan yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu alevler kontrol altına alındı.
Soğutma çalışması yapılan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (AA)

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