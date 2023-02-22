Sakarya’da otelin çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir otelin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Barış Caddesi’ndeki 5 katlı otelin çatı katında yangın çıktı. Karasu, Kocaali, Ferizli ve il merkezinden çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve 112 Acil Servis bölgeye sevk edildi.
Merdivenli araçlarla yapılan yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu alevler kontrol altına alındı.
Soğutma çalışması yapılan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (AA)