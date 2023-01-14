Sakarya’da otobüsün test sürüşünde kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, otobüs firmasının yolda test ettiği prototip otobüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Kabakoz Mahallesi İstiklal Caddesindeki kavşakta meydana geldi. Sakaryada otobüs üreten firmanın yolda test ettiği, Enes Demirci yönetimindeki 54 T 80147 plakalı prototip otobüs ile Şahin Arıkan’ın kullandığı 54 ABC 288 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada hafif ticari araç sürücüsü Arıkan ile yanında bulunan, ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı.
SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ
Sakarya’nın Karasu ilçesindeki kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Şahin Arıkan hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün caddeden kontrolsüzce yola giren hafif ticari araca çarptığı, aracın çarpmanın etkisiyle takla attığı görüldü. (DHA)