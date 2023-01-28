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Şanlıurfa’da 75 çalıntı motosiklet ele geçirildi, 49 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da, Viranşehir, Akçakale ve Suruç ilçelerindeki polis denetimlerinde 75 çalıntı motosiklet ele geçirildi, 49 kişi gözaltına alındı.

Yayınlanma: 15:00 - 28 Ocak 2023 Güncellenme:
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Şanlıurfa’da 75 çalıntı motosiklet ele geçirildi, 49 kişi gözaltına alındı

Kent merkezi ve ilçelerinde son günlerde çalıntı motosiklet mağduriyetlerinin artması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Suruç, Viranşehir ve Akçakale emniyet müdürlüklerinin de katılımıyla kent genelinde uygulama yapıldı.

Ekipler, uygulamalarda 75 çalıntı motosiklet ele geçirdi, 49 şüpheliyi gözaltına aldı. Motosikletlere el koyan polis, 49 şüpheliyi işlemleri için emniyete götürdü. (DHA)

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