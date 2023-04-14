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Şanlıurfa’da FETÖ operasyonu: 4 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da, FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Yayınlanma: 10:51 - 14 Nisan 2023 Güncellenme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, “FETÖ’ye üye olmak” ve “terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet” ettiği belirlenen şüphelilere yönelik “Turgut Aslan” adlı operasyonu düzenlendi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, bilgisayar, belge ve “F” serisi 5 adet 1 dolar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4’ü tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

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