Şanlıurfa’daki IŞİD operasyonunda 4 tutuklama
Şanlıurfa merkezli 7 ildeki operasyonda gözaltına alınan, terör örgütü IŞİD adına intihar eylemi planladıkları belirtilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü IŞİD ile bağlantılı olan ve çeşitli illerde intihar eylemlerinde bulunabileceği belirtilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Şanlıurfa merkezli Ankara, Bursa, Adana, Diyarbakır, Mardin ve Afyonkarahisar’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 4ü tutuklandı, 2si adli kontrol şartıyla olmak üzere 3’ü de serbest bırakıldı. (DHA)