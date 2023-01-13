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Şanlıurfa’daki IŞİD operasyonunda 4 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 7 ildeki operasyonda gözaltına alınan, terör örgütü IŞİD adına intihar eylemi planladıkları belirtilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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Şanlıurfa’daki IŞİD operasyonunda 4 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü IŞİD ile bağlantılı olan ve çeşitli illerde intihar eylemlerinde bulunabileceği belirtilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa merkezli Ankara, Bursa, Adana, Diyarbakır, Mardin ve Afyonkarahisar’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 4ü tutuklandı, 2si adli kontrol şartıyla olmak üzere 3’ü de serbest bırakıldı. (DHA)

7 ilde IŞİD operasyonu: 7 intihar eylemcisi yakalandıİlginizi Çekebilir7 ilde IŞİD operasyonu: 7 intihar eylemcisi yakalandı
Adana Afyonkarahisar Ankara Bursa Diyarbakır intihar IŞİD Mardin Şanlıurfa Terör terör örgütü
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