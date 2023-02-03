Şişli’de 8 katlı binada korkutan yangın
Şişli’deki kullanılmayan 8 katlı binanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şişli'deki kullanılmayan 8 katlı binanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Esentepe Mahallesi Kasap Sokak'ta kullanılmayan 8 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri 1 saatlik çalışmanın ardından yangına müdahale ederek söndürdü. Can kaybının olmadığı yangın, boş binada hasara neden oldu. (AA)