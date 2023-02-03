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Şişli’de 8 katlı binada korkutan yangın

Şişli’deki kullanılmayan 8 katlı binanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Şişli’de 8 katlı binada korkutan yangın

Şişli'deki kullanılmayan 8 katlı binanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Esentepe Mahallesi Kasap Sokak'ta kullanılmayan 8 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri 1 saatlik çalışmanın ardından yangına müdahale ederek söndürdü. Can kaybının olmadığı yangın, boş binada hasara neden oldu. (AA)

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