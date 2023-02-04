Sivas’ta kar nedeniyle 51 köy yolu ulaşıma kapandı
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 51 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı Divriği, Kangal ve Zara ilçelerinde etkili oldu.
Kentin yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı, öğle saatlerinde kent merkezinde de etkisini gösterdi. Sivas Belediyesi ekipleri, merkezde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Kar yağışı nedeniyle Divriği, Kangal ve Zara ilçelerine bağlı köy ve mezralardan oluşan 51 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, sahada yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
Meteoroloji verilerine göre kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 1 derece olarak ölçülürken, kar yağışının yarın da devam etmesi bekleniyor. (DHA)