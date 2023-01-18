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Sulama kanalına düşen Mehmet öldü

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 23 yaşındaki Mehmet Emin Ekşi boğularak hayatını kaybetti.

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Sulama kanalına düşen Mehmet öldü

Olay, dün akşam saatlerinde Sırrın Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Devlet Su İşleri’ne ait sulama kanalına bir kişinin düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen dalgıç polisler, yaptıkları aramayla 23 yaşındaki Mehmet Emin Ekşi’ye ulaşarak sudan çıkardı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ekşi’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. (DHA)

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