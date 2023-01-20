Tartıştığı arkadaşına karakolun önünde kurşun yağdırdı

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Türkbükü Mahallesi’nde alkol alıp birlikte eğlendiği arkadaşını çıkan tartışmada karakolun önünde silahı ile üç yerinden vurarak yaralayan kişi gözaltına alındı. Yaralı arkadaşı hastaneye kaldırıldı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Türkbükü Mahallesi Jandarma Karakolu yakınlarındaki bir evde alkol alıp eğlenen iki arkadaş bir süre sonra belirlenemeyen bir neden ile önce küfürleşip tekme tokat kavgaya tutuştu.

Mahalledekilerin kavgayı duyup jandarmayı haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri iki kişiyi gözaltına alarak karakola götürdü.

KARAKOLUN ÖNÜNDE ARKADAŞINA KURŞUN YAĞDIRDI

Karakola girileceği sırada büyüyen tartışmada, sokak ortasında 43 yaşındaki K.S. yanındaki silahı ile arkadaşı Cemil B.'ye ateş ederek göğsünden, bacağından ve kolundan yaraladı. Cemil B. Çağrılan ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alınırken, K.S. jandarmalar tarafından gözaltına alındı.