Tunceli’de 255 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 255 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı Tuncelide, gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışıyla birlikte kent merkezi ve ilçeler beyaza büründü.

Kent merkezinde 20 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 70 santimetreye ulaştı. Kar yağışına en çok çocuklar sevindi.

Çocuklar kar topu oynayıp eğlendi. Belediyesi ekipleri, sokak ve caddelerde tuzlama ve temizlik çalışması başlattı.

255 KÖYE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Etkisini sürdüren kar yağışla birlikte merkezde 49, Çemişgezek’te 10, Hozat’ta 22, Mazgirt’te 48, Nazımiye’de 21, Ovacık’ta 36, Pertek’te 28, Pülümür’de 41 olmak üzere toplam 255 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların ulaşıma açılması için Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi, iş makineleri ve personeliyle çalışma başlattı. İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, kapanan yolların en kısa sürede açılacağını ifade ederek, hummalı bir seferberlik içinde olduklarını söyledi.

Yıldırım, “Bugün itibarıyla 255 köy yolumuz kapalı. İş makinelerimiz ve personelimizle yöre halkımız mağdur olmaması için Valimiz Mehmet Ali Özkanın talimatlarıyla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çalışma programımızı belirlerken önce grup köy yollarını daha sonra münferit köy yollarını açıyoruz. Ekiplerimizle birlikte sahadayız. Bir tek köyümüz ulaşım sıkıntısı yaşamasın diye 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.

Tunceli Karayolları 86’ncı Şube Şefliğİne bağlı ekipler, Tunceli-Erzincan kara yolunda keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran mevkisinde, kentte en yoğun kar yağışının olduğu Ovacık-Hozat karayolu arasında bulunan Karaoğlan mevkisinde ve ilçe yollarında kar ve tipi ile mücadele ederek, sürücülere yol açıyor. Dağ yamaçlarında biriken karı, kepçe, dozer, kar küreme, tuzlama ve püskürtme araçlarıyla temizleyerek yoğun mesai harcıyor. Karayolları 86. Şube Şefi Eda Toprak, çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini, kentte kapalı karayolunun bulunmadığını ifade etti. (DHA)

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