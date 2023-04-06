Yol çöktü, otomobiliyle 1 metrelik çukura düştü

Edirne'de Mustafa Türkselçi'nin kullandığı otomobil, oturduğu site çıkışında yolun çökmesiyle oluşan yaklaşık 1 metre derinliğindeki çukura düştü. Türkselçi yara almadan kurtulurken, otomobilde hasar meydana geldi.

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Fatih Mahallesi İbrahim Ay Caddesinde yaşayan emekli albay Mustafa Türkselçinin kullandığı 22 HT 002 plakalı otomobil, siteden çıktıktan sonra yolda aniden çökme meydana geldi.

Otomobil oluşan 1 metre derinliğnideki çukura düştü. Araçta mahsur kalan Mustafa Türkselçi, komşularının yardımıyla çıktı. Otomobil ise getirilen vinç ile çukurdan çıkarıldı.

Giderken aniden yolun çöktüğünü belirten Mustafa Türkselçi, “Ben arabamı kapalı garajından aldım, virajdan döndüm ve çukurun içinde düştüm. Yol çöktü, arabam yolun içine düştü. Dört tekeri ile araba çukurun içinde. Bir kurtarıcı geldi, Ben bunu kurtaramam dedi. Sonra büyük vinç geldi, aracımı kurtardı. Allahıma şükürler olsun, canıma bir şey gelmedi” dedi. (DHA)