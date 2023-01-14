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Yolun karşısına geçmek isterken taksinin çarpmasıyla öldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Betül Aftat, taksinin çarpmasıyla yaşamını yitirdi.

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Yolun karşısına geçmek isterken taksinin çarpmasıyla öldü

Kaza, saat 22.00 sıralarında Yalı Bulvarı’nda meydana geldi. M.İ. yönetimindeki 35 T 7901 plakalı taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Betül Aftat’a çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Aftat, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili taksi sürücüsü M.İ. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. (DHA)

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