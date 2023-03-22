Yunanistan’a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı
Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isterken yakalanıp, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelisi eski yarbay E.T., tutuklandı.
Güvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede Yunanistan’a kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelisi, meslekten ihraç eski yarbay E.T.’yi yakalayıp, gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan E.T., adliyeye sevk edildi. E.T., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)