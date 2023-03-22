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Yunanistan’a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isterken yakalanıp, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelisi eski yarbay E.T., tutuklandı.

Yayınlanma: 16:40 - 22 Mart 2023 Güncellenme:
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Yunanistan’a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı

Güvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede Yunanistan’a kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelisi, meslekten ihraç eski yarbay E.T.’yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan E.T., adliyeye sevk edildi. E.T., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

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