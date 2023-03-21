Yüzerek Yunan adasına geçmeye çalışan kaçak göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na yüzerek geçmeye çalışan, yorulunca da yardım talebinde bulunan kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında yüzerek Midilli Adası’na geçmeye çalışan kaçak göçmenin yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik botları ‘TCSG-6’ ve ‘KB-4304’, yüzerek yasa dışı geçiş yapmaya çalışan göçmeni kurtardı.
Kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü. (DHA)