Sopa ve bıçaklarla birbirlerine girdiler: 4 yaralı 4 gözaltı

Diyarbakır'da, husumetli iki aile arasında çıkan taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi, gözaltına alındı.

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Olay, öğle saatlerinde, Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi Sanat Sokağında meydana geldi. Aralarında husumet olan iki ailenin fertleri arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 4 kişi, yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, kavga eden tarafları biber gazı sıkarak ayırırken, 4 kişiyi de gözaltına aldı. Yaralılar da yakınlarınca hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan 1’inin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)