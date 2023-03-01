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Sopa ve bıçaklı ‘yol verme’ kavgası: 10 gözaltı

Elazığ'da, 2 otomobil sürücüsü arasında başlayan yol verme tartışması sopa ve sallama bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Yayınlanma: 23:59 - 01 Mart 2023 Güncellenme:
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Olay, akşam saatlerinde Malatya karayolu Çaydaçıra Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen iki otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Sürücüler, otomobillerini yol üzerinde durdurup, araçlarından inerek tartışmaya başladı. Tartışma, otomobilde bulunanların da dahil olmasıyla büyüyerek sopa ve sallama bıçaklı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

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