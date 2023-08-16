Sopalı bıçaklı borç kavgası
Siirt'te iki grup arasında borç- alacak nedeniyle çıkan sopa ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Siirt’te cadde ortasında iki grup arasında çıkan borç- alacak tartışması, kısa sürede sopa ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
BIÇAKLANDI, HASTANEYE KALDIRILDI
Kavgada Mehmet Yeşilel, aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yeşilel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)