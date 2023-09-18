Sosyal medya magandaları yakalandı
Samsun'da silahla havaya ateş ederek sosyal medyada paylaşan 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, 8 ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi ele geçirdi.
Samsun’da silahla havaya ateş ederek sosyal medyada paylaşan 14 şüpheli polisi harekete geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sosyal medya ve internet üzerinde “sanal devriye” çalışması yürüttü.
SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Havaya ateş etmek suretiyle “genel güvenliği tehlikeye düşürmek” suçunu işleyerek, görüntülerini sosyal medya platformlarında paylaştığı tespit edilen 14 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, 8 ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi ele geçirdi. (AA)