Sosyal medyada depremle ilgili alaycı paylaşım yapan 2 genç gözaltına alındı

Sosyal medyada yaptıkları canlı yayında, depremle ilgili alaycı ifadeler kullanan 17 yaşındaki C.G. ve 21 yaşındaki D.T’nin Ankara’da ikamet ettiğini belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden yaşı 18’den küçük olan C.G’nin Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildiği, D.T’nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından bir internet grubundaki bazı kişilerin, enkaz altında kalanları arayarak, ‘Seni kurtarmaya geliyoruz’ diyerek dalga geçtiği ve kendi aralarında eğlendiğine yönelik ses kayıtları ortaya çıktı.

Söz konusu kişilerden olduğu iddia edilen, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki S.A., olayın duyulduğu ilk gün polis merkezine gitti. Gözaltına alınan S.A., paylaşımın kendisine ait olmadığını, hesap bilgilerinin çalınarak başkaları tarafından paylaşımın yapıldığını söyledi.

S.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Polis tarafından bugün yeniden gözaltına alınan S.A., adliyeye sevk edildi. S.A., ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve Atatürk aleyhine işlenen suçlara muhalefet’ suçlarından tutuklandı. (AA)