Su isale hattı patladı: Turistik karayolu çöktü, heyelan oluştu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde turistik Torba Mahallesi ile Türkbükü Mahallesi arasındaki yolda su isale hattı patladı. Yolun yarısı çöktü, heyelan oluştu, turistik karayolu trafiğe kapatıldı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi ile Türkbükü arasındaki turistik karayolunun Demir Mevkii'nde saat 21.30 sıralarında su ana isale hattı patladı.

Patlamanın hemen ardından turistik karayolunun yarısı çöktü, heyelan oluştu. Patlamanın ardından zabıta ve polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. O anları SÖZCÜ görüntüledi.

KARAYOLUNDA HEYELAN OLUŞTU

Yaklaşık 15 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde ve seksen metrelik uçurumun oluştuğu karayolu güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı. 5 kilometreye varan uzun araç kuyrukları oluşurken İzmir ve Yalıkavak tarafına gitmek için yola çıkan araçlar geri dönmek zorunda kaldı.

ARKAMIZDA PATLADI ÖLÜMDEN DÖNDÜK

Bodrum'dan Türkbükü'ne giden evli ve iki çocuk babası Hasan Kıratlı, “Biz geçtikten sonra büyük bir patlama ve heyelan oluştu. Bir dakika geç kalsaydık belki uçuruma yuvarlanabilirdik, kaza olmaması büyük şans“ dedi.

MUSKİ (Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü) ekipleri suyu kesti, tamir ve bakım çalışmaları başladı.