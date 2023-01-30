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Su kanalı açarken toprak altında kalan kişi öldü

Konya'nın Meram ilçesinde babasına ait bağ evinde su kanalı açarken toprak altında kalan kişi hayatını kaybetti.

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Su kanalı açarken toprak altında kalan kişi öldü

Sadullah E. (45), merkez Meram ilçesi Dere Mahallesi’nde babasına ait bağ evinde su kanalı açmak için çalışma yaparken, 3 metre derinlikte toprak altında kalarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince müdahale edilen Sadullah E, kaldırıldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde kurtarılamadı. (AA)

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