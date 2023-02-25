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Sulama kanalına devrilen otomobilde can pazarı

Mersin'in Silifke ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki 5 kişiyi çevredekiler kurtardı.

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Sulama kanalına devrilen otomobilde can pazarı

Eşi ve 3 çocuğuyla yolculuk eden Kasım Yılmaz idaresindeki 33 KCT 15 plakalı otomobil, Sarıcalar Mahallesi’nde sulama kanalına devrildi.

Otomobildeki 5 kişi, yaklaşık bir metre su bulunan kanaldan çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.

VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Sürücü Yılmaz ve ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kanala düşen araç ise vinç yardımıyla çıkartıldı. (AA)

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