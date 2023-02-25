Sulama kanalına devrilen otomobilde can pazarı
Mersin'in Silifke ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki 5 kişiyi çevredekiler kurtardı.
Eşi ve 3 çocuğuyla yolculuk eden Kasım Yılmaz idaresindeki 33 KCT 15 plakalı otomobil, Sarıcalar Mahallesi’nde sulama kanalına devrildi.
Otomobildeki 5 kişi, yaklaşık bir metre su bulunan kanaldan çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.
VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI
Sürücü Yılmaz ve ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kanala düşen araç ise vinç yardımıyla çıkartıldı. (AA)