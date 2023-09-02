Abone Ol

Sulama kanalına girdi, hayatından oldu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına giren çocuk, hayatını kaybetti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sulama kanalına girdi, hayatından oldu

Tarlabaşı Mahallesi’nde sulama kanalına giren Suriye uyruklu Zekeriya Cined (10), akıntıya kapılıp suya battı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ile dalgıç polisler yönlendirildi.

CESEDİ ÇIKARILDI

Kanalda arama yapan ekipler, suda boğulduğu anlaşılan çocuğun cesedini olay yerine 4 kilometre uzaklıktaki Ozanlar Mahallesi mevkiinde buldu.

Sudan çıkarılan ceset, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. (AA)

Şırnak’ta çaya giren 2 kuzen boğulduİlginizi ÇekebilirŞırnak’ta çaya giren 2 kuzen boğuldu3 ayda 216 kişi boğulduİlginizi Çekebilir3 ayda 216 kişi boğuldu
X Reklam