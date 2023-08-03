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Sulama kanalına giren 3 gençten biri kayboldu

Osmaniye'de merkeze bağlı Kesmeburun köyü yakınlarında Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına giren Suriyeli 3 genç akıntıya kapıldı.

Yayınlanma: 16:41 - 03 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Sulama kanalına giren 3 gençten biri kayboldu

Osmaniye’de sulama kanalına giren 3 gençten biri suda kayboldu. Gençlerden 1’i kendi imkanlarıyla sudan çıktı, 2’si suda sürüklenmeye başladı.

Çevredeki köylüler, gençlerden 1’ini suya ip atıp tutunmasını sağlayarak kurtardı, diğeri gözden kayboldu.

Vatandaşlarca kurtarılan genç, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Suda kaybolan ve Muhammed Musullu (22) olduğu öğrenilen genci bulmak için Osmaniye Belediyesi itfaiyesine bağlı dalgıçların çalışması sürüyor. (AA)

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