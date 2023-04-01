Sultanbeyli’de akaryakıt istasyonunda tankerde yangın

İstanbul Sultanbeyli'de bir akaryakıt istasyonunda bulunan tankerde yangın çıktı. Tankerin kupa kısmı tamamen yanarken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

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Orhan Gazi Mahallesi Antalya Caddesi’nde bulunan akaryakıt istasyonunda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre gaz yüklü tankerden akaryakıt istasyonuna dolum yapıldığı esnada aktarım sağlayan sistemde patlama oldu. Patlamayla birlikte yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın tanker kısmına sıçramadan söndürüldü. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, cadde trafiğe kapatıldı.

FACİA ÖNLENDİ

Çıkan yangında tankerin kupa kısmı tamamen yanarken, yaklaşık 25 ton gaz yüklü tankerin patlamaması olası bir faciayı önledi. Yangında can kaybı yaşanmazken, tankerin kupa kısmı kullanılamaz hale geldi.

Balkonda oturduğu esnada patlama sesi duyan Çetin Bozbay, “İşten yeni gelmiş ve balkonda oturuyordum. Akaryakıt istasyonu karşımızda zaten. Otururken aniden patlama sesi geldi. Patlamayla ev sallandı. Bütün insanlar bir anda dışarı çıktı. Çok büyük bir tehlikeydi. Bizler de çok korktuk. Çok büyük bir patlamaydı” dedi. DHA