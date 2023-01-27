Sultangazi’de gecekondu alev alev yandı

İstanbul Sultangazi'de bir gecekonduda sobadan çıkan yangın, bitişiğindeki gecekonduya da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

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Zübeydehanım Mahallesi 1464. Sokak’ta bulunan tek katlı bir gecekonduda, saat 20.50 sıralarında yangın çıktı. Sobadan çıktığı düşünülen yangın, kısa sürede büyüyerek, bitişiğindeki gecekonduya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ YANGINDAN ETKİLENDİ

Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta müdahale edilirken, 2 kişi de hastaneye kaldırıldı. Yangında iki gecekonduda da büyük hasar oluştu. Yangın nedeniyle elektrik kablolarında da patlamalar yaşandı.

Yangını gören bir mahalleli, “Yangın başladığında biz buradaydık. Ambulansa haber verdik. Ablalar evdeydi, bağırıyorlardı. Gidip onları evden çıkardık. Sonra ambulans geldi. 2 tane ev yandı. Yangın çıkan evden, yandaki eve de alevler sıçradı. Ev kül oldu. İçeride kimse yoktu, kimseye bir şey olmadı” dedi.

Öte yandan yangın çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. DHA