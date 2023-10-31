Şüphe üzerine durduruldu, üzerinden ‘uçaksavar’ mermisi çıktı
İzmir'in Konak ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu bir kişinin üzerinden uçaksavar mermisi çıktı.
İzmir’in Konak ilçesinde dün akşam saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı polis ekipleri, sokakta şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu.
Motosiklet sürücüsünün şüpheli hareketleri üzerine polis ekipleri üst araması yaptı. Arama sırasında motosiklet sürücüsünün üzerinden uçaksavar mermisi çıktı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde, uçaksavar mermisini askerden hatıra olarak getirdiğini söylediği öğrenildi. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)