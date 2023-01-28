Şüphelenerek çektiği fotoğraf, dolandırıcıları yakalattı

İstanbul'da telefonda kendilerini polis yada savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bir olayda, şüphelenen bir mağdur tarafından çekilen cep telefonu görüntülerinden yola çıkılarak yakalandığı öğrenildi.

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Güngören’de 24 Ocak’ta H.H.(29)’yi telefonla arayan şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıtarak evde bulunan altınları bir poşete koyarak kapısının önüne gelen kişiye teslim etmesini istedi.

Şüphelilere önce inanan H.H. evde bulunan ziynet eşyalarını bir torbaya koyarak evinin kapısına yakın bir çiçekliğin içine bıraktı. Ancak mağdur H.H. son anda durumdan şüphelenerek bir duvarın arkasına saklanıp şüpheliyi poşeti alıp olay yerinden ayrılırken videoya çekti. Şüphelilerden bir daha ses çıkmaması üzerine videoyla birlikte gerçek polislere başvurarak şikayetçi oldu.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI ALTINLAR BULUNDU

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, mağdurun verdiği video görüntülerini de kullanarak kısa sürede şüphelilere ulaştı. Şüpheliler Eren G.(19), Gökhan T.(19) ve Sinan P.(47) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte çaldıkları poşet içindeki altınlarda bulunarak sahibine teslim edildi.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin 20 Ocak 2023 tarihinde Beyoğlu’nda ev hanımı G.T.(47)’yi de aynı yöntemle dolandırarak 50 bin lira parasını çaldıkları belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Eren G. ve Gökhan T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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