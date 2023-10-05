Sürat teknesi çarpmasıyla ölüme istenen ceza belli oldu

Balıkesir'de sürat teknesinin çarpması sonucu Elvan Fırat Taşdöğen'in ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ender Küçük, uzman bilirkişi raporuna göre yüzde 75 asli kusurlu bulundu. Bu gelişme sonrası savcı, Küçük'ün cezasını artırdı.

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Ankara’dan Balıkesir’in Erdek ilçesine tatil için gelen Elvan Fırat Taşdöğen, 7 Ağustos 2021’de Çuğra Sahili’nde denize girdiği sırada Ender Küçük’ün kullandığı sürat teknesiyle çarpıldı. Kolu parçalanıp hastaneye kaldırılan Taşdöğen, hayatını kaybetti. Tutuksuz yargılanan Ender Küçük, ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle mahkemeye çıkarıldı. Küçük, mahkemede olayın kaza sonucu olduğunu savundu.

Mahkeme, olayın yaşandığı denizde keşif yapılmasına karar verdi. Keşfe, Küçük, kaza sırasında teknedeki kızı ve sahildeki görgü tanıkları katıldı. Keşfin ardından tanıkların ifadelerine başvuruldu.

YÜZDE 75 ASLİ KUSURLU

Mahkeme, kanun ve yönetmeliklere göre sürat teknesinin kıyı şeridinde rölantide çalışması gerektiği ancak olayın 50 metre açıkta yaşandığını belirterek Ender Küçük’ün yüzde 75 asli kusurlu olduğuna dikkat çekti. Elvan Fırat Taşdöğen’in ise emniyet şeridinin dışında yüzdüğü ve yüzde 25 kusurlu olduğu ifade edildi. Tarafların avukatları, kusur oranlarının ceza ve tazminat miktarını etkileyebileceği gerekçesiyle adli bilirkişi raporlarına itiraz ederek uzman bilirkişi raporu talep etti. Mahkeme, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden uzman bilirkişi raporu alınmasına karar verdi.

Uzman bilirkişi de aynı raporu verdi. Savcı, mütalaasında Elvan Fırat Taşdöğen’in ölümüne neden olan Ender Küçük’ü ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istedi. Ender Küçük ise suçlamaları reddederek mahkemeye karşı yazılı savunma yapma talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, savunmanın hazırlanması için ek süre vererek duruşmayı aralık ayına erteledi. (DHA)