Suriye’de kalp krizi sonucu şehit olan uzman çavuş, toprağa verildi
Suriye'nin El-Bab harekat bölgesinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Karabulut, memleketi Mersin'in Anamur ilçesinde toprağa verildi.
Uzman Çavuş Mehmet Karabulut, Suriye’nin El-Bab harekat bölgesinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.
Şehit Karabulut’un cenazesi ilk olarak Mersin Anamur’un Saray Mahallesi Memurlar Sitesi’ndeki evine getirildi. Karabulut’un eşi Aysun Karabulut ve 7 yaşındaki kızı Eda, babası Mustafa Karabulut ve annesi Nazmiye Karabulut ile yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Otogar Camii’ne getirildi. Kaymakam Bilal Bozdemir ile Garnizon Komutanı Albay Taner Tükel’in de katılımıyla cenaze namazı kılındı. Ardından şehit Uzman Çavuş, götürüldüğü Ormancık Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi. (DHA)