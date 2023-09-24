Abone Ol

Suriyeli 2 kişi boğularak öldü

Hatay'ın Altınözü ilçesinde serinlemek için Yarseli Baraj Göleti'ne giren Suriye uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Suriyeli 2 kişi boğularak öldü

Hatay’ın Altınözü ilçesinde, serinlemek için Yarseli Baraj Göleti’ne giren Suriye uyruklu 2 kişi, boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Altınözü Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi’nde yaşayan 2 Suriyeli, gölette yüzmeye başladı. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan kişileri gören vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İSİMLERİ AÇIKLANMADI

Olay yerine gelen ekipler, sudan çıkardıkları kişilerin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybedenlerin isimleri henüz açıklanmadı.

Cesetler, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

17 yaşındaki İbrahim, sulama göletinde boğulduİlginizi Çekebilir17 yaşındaki İbrahim, sulama göletinde boğuldu15 yaşındaki Nazik Nur feci şekilde hayatını kaybettiİlginizi Çekebilir15 yaşındaki Nazik Nur feci şekilde hayatını kaybetti
X Reklam