Suriyeli 2 kişi boğularak öldü
Hatay'ın Altınözü ilçesinde serinlemek için Yarseli Baraj Göleti'ne giren Suriye uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti.
Hatay’ın Altınözü ilçesinde, serinlemek için Yarseli Baraj Göleti’ne giren Suriye uyruklu 2 kişi, boğuldu.
Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Altınözü Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi’nde yaşayan 2 Suriyeli, gölette yüzmeye başladı. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan kişileri gören vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İSİMLERİ AÇIKLANMADI
Olay yerine gelen ekipler, sudan çıkardıkları kişilerin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybedenlerin isimleri henüz açıklanmadı.
Cesetler, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)