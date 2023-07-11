Suriyeli 2 kişi feci şekilde can verdi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Suriye uyruklu Muhammed Elkömer Mahmut Elkasen idaresindeki 31 MA 5194 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi belirlenemeyen 31 AJR 92 plakalı otomobil Antakya-İskenderun kara yolunda çarpıştı.
İKİ KİŞİ ÖLDÜ
Kazada, motosikletteki Suriye uyruklu Anwar Anam olay yerinde, yaralanan sürücü Elkasen ise kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesi’nde öldü. Otomobil sürücüsü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (AA)