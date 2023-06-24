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Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 6 araca çarptı

Edirne'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 4'ü park halindeki 6 araca çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.

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Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 6 araca çarptı

Alınan bilgiye göre, A.T’nin kullandığı 34 CFH 577 plakalı otomobil, önce seyir halindeki 2 araca, daha sonra park halinde olan 4 otomobile çarptı.

Kazada sürücü A.T ile henüz kimliği belirlenemeyen bir araç sürücüsü hafif yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. (AA)

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