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Tabancayla eşini öldüren kişi aynı silahla kendisini vurdu

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde eşini tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

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Tabancayla eşini öldüren kişi aynı silahla kendisini vurdu

Alınan bilgiye göre, Göçerli köyünde yaşayan M.T. (81) ruhsatsız silahıyla eşi B.T’yi (51) başından vurarak öldürdü.

Daha sonra bir not bırakan M.T. aynı silahla kendi başına da ateş ederek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Haydarlı Devlet Hastanesine kaldırılan M.T’nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

İncelemenin ardından B.T’nin cenazesi morga kaldırıldı. (AA)

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