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Tabancayla oynayan genç annesinin ölümüne neden oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 21 yaşındaki kişi, oynadığı tabancanın ateş alması sonucu kazayla annesini vurdu.

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Tabancayla oynayan genç annesinin ölümüne neden oldu

Ayvanat Mahallesi’ndeki evinde tabancayla oynayan S.A. (21) silahın ateş alması sonucu annesi Aysel A'yı (43) başından vurdu.

Ağır yaralanan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi’nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayı duyan ailenin yakınları hastaneye akın etti. Polis, kaçan S.A’yı bulmak için çalışma başlattı. (AA)

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