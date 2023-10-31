Takip edilen minibüs polis aracına çarptı: 9 yaralı

Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan bir minibüs, takipteki polis araçlarına çarpıp takla attı. Kazada 6 polis memuru ve minibüsteki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, minibüste uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tavşanlı kara yolunda saat 02.30 sıralarında uygulama düzenledi. 43 ALC 790 plakalı minibüsün sürücüsü, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Minibüs, takip eden 3 polis aracına çarpıp takla attı.

Kaza sonucu ekip araçlarında bulunan 6 polis memuru ile yan yatan minibüsteki Osman Ç., Ayhan K. ve Nezir Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye taşındı. Yaralı polis memurlarının tedavilerinin iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından minibüste yapılan aramada 15 gram metamfetamin ile uyuşturucu haplar ele geçirildi. Şüpheliler hakkında ‘Kasten yaralama’, ‘Mala zarar verme’, ‘Görevli memura mukavemet’ ve ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ suçlarından soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)