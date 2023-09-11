Takla atıp durağa çarpan otomobildeki kadın öldü, eşi ağır yaralandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, takla atan otomobil otobüs durağına çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 68 yaşındaki Filiz Ulaş hayatını kaybederken, aynı yaştaki eşi Süleyman Ulaş ise ağır yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında Malkara-Kaşan kara yolunun Izgar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Keşan istikametine giden Süleyman Ulaş yönetimindeki 34 CLM 631 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra takla atarak, yol kenarındaki otobüs durağına çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan Süleyman Ulaş ile eşi Filiz Ulaş, sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu sıkışan çift, otomobilden çıkarılarak Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Filiz Ulaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Süleyman Ulaş’ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.