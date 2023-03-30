Taksi şoförüne kabusu yaşatmıştı, işte istenen ceza

Antalya'nın Kepez ilçesinde bindiği taksinin şoförü Mesut Dertli'nin başına taşla vurup, yaralayan Hüseyin Şahin hakkında 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede Şahin için 18 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Antalya Hürriyet Caddesi’ndeki duraktan 11 Ocak günü saat 04.30 sıralarında Mesut Dertli’nin (45) kullandığı taksiye binen Hüseyin Şahin (23), Fabrikalar Mahallesi’ne gitmek istediğini söyledi.

İstediği yere gelince Şahin, yanında getirdiği taşla Dertli’nin başına vurdu. Kendini korumaya çalışan Mesut Dertli’ye defalarca vuran Şahin, kaçtı. Saldırı taksinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BAŞINDA CİDDİ YARALANMA, SAĞ ELİNDE KIRIK

Mesut Dertli, yaralı halde meslektaşları ve polisten yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan, sağ elinde kırıklar, başında da ciddi derecede yaralar olduğu belirlenen Dertli, ameliyat edildi. Hüseyin Şahin ise polis ekiplerince yakalanıp tutuklandı.

2 SUÇTAN CEZA TALEBİ

Hüseyin Şahin hakkında Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın bugünkü duruşmasına Hüseyin Şahin kaldığı cezaevinden SEGBİS ile katıldı.

Duruşmada şikayetçi ile taraf avukatları hazır bulundu. Hakim karşısında savunma yapan Şahin, pişman olduğunu söyledi.

Savcı, sanık Şahin’in ‘gece vakti silahla yağma’ ve ‘nitelikli yaralama’ suçundan toplam 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti ve duruşma ertelendi. (DHA)

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