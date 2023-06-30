Taksi yayla yolunda, şoför 10 km ileride ölü bulundu
Trabzon'un Sürmene ilçesinde taksi şoförü Hüseyin Aslan (50), yayla yolunda terk edilmiş halde bulunan aracının 10 kilometre aşağısında, dere kenarında kanlar içinde ölü olarak bulundu.
Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Trabzon’un Sürmene ilçesine bağlı Oylum Mahallesi’nde 61 SY 053 plakalı taksi, yol kenarında camları kırılmış, koltukları kanlarla kaplı ve terk edilmiş olarak bulundu.
İhbar üzerine jandarma ekipleri bölgeye gelerek inceleme yaptı ve aracın Sürmene 1 No’lu Meydan Taksi Durağı’nda görev yapan Hüseyin Aslan’a ait olduğunu belirledi.
Aracın dışında bir bıçak bulunurken, sürücü Aslan’ın cansız bedeni, Kalecik ile Lişit Yayla yolundaki dere kenarında, 10 kilometre uzaklıkta bulundu. Aslan’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)