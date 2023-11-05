Taksici aracında ölü bulundu

İzmir'in Urla ilçesinde, taksi şoförü Ömer Baysal (47), aracında ölü bulundu.

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İzmir’de gerçekleşen olay, Kuşçular Mahallesi soğuk hava depolarının yakınında dün akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Çevre sakinleri, park halindeki taksinin sürücüsünün hareketsiz olduğunu fark ederek hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde, taksi şoförünün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ömer Baysal’a ait olduğu belirlenen cesette herhangi bir darp veya kesik izine rastlanmadı. Olay yerindeki ilk değerlendirmelere göre, Baysal’ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği düşünülüyor. Ancak kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda netlik kazanacak.

Daha önce kalp sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden emekli olan 2 çocuk babası Ömer Baysal’ın cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.