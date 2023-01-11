Taksiciden unutulan telefon için 100 dolar talebi karakolda bitti

Rusya'da turist olarak arkadaşı Sabina Megomediva (23) ile ülkemize gelen Veronika Makhno (22) telefonunu takside unuttu. Galata'da kaldığı otelin sahibinden yardımıyla taksiciye ulaşan Makhno, telefonunu istedi. Duyduğu karşısında şok yaşadı. Rus turist taksicinin 10 bin lira değerindeki telefonu getirmek için 100 dolar istediğini öne sürdü.

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Rusya’dan 9 Ocak’ta İstanbul’a gelen Rus uyruklu Veronika Makhno ve Sabina Megomediva, Beyoğlu Galata’da bulunan otellerine gitmek üzere, telefon uygulamasından taksi çağırdı. Turist kadınlar, yanlarına gelen taksiye binerek İstanbul Havalimanı’ndan yola çıktı.

İki arkadaş sohbet ederek yola devam ederken yaklaşık 1.5 saat sonra saat 16.00 sıralarında Galata’daki otellerine ulaştılar. Rus turistler odalarına yerleştikten bir süre sonra Veronika Mokhna telefonunu takside unuttuğunu fark etti. Bunu üzerine, telefonunu aldığı taksiciye whatsapp üzerinden mesaj yazdı. İddiaya göre atılan mesajda taksi sürücüsü genç kadından 100 dolar para istedi.

100 DOLAR İSTEDİ

İstanbul Havalimanı’ndan Beyoğlu’na gitmek için 450 lira ödeyen Makhno ücreti duyunca şok oldu. Durumu otelin sahibi Erdem Elmaslar’a anlattı. Elmaslar duruma müdahale ederek taksiciyle görüştü. Sürücü Beylikdüzü’nde olduğunu öne sürdü.

Elmaslar, taksimetre açarak telefonu getirmesini istedi. Ancak iddiaya göre sürücü buna yanaşmayarak Edirne’ye gideceğini söyledi. Elmaslar Edirne’de tanıdıkları olduğunu, telefonu onlara bırakabileceğini söyleyince de iddiaya göre yolculuğun kesin olmadığını ifade etti.

Taksicinin kendilerini oyaladığını düşünen işletme sahibi durumu Rus turistlere anlattı. Taksicinin telefonu getirmesi karşılığında 500 lira ödemeye dahi razı olan Rus turistler olumlu cevap alamayınca karakola gitti. Turistler taksiciye şikayetçi olacaklarını anlattı. İddiaya göre bu görüşme sonrasında taksi sürücüsü telefonu Beylikdüzü Polis Merkezi’ne bıraktı. Rus turistlerin telefonun polise bırakılması üzerine şikayetlerinden vazgeçtikleri öğrenildi.