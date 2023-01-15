Taksicilere saldıran şüpheli tutuklandı

İstanbul Esenyurt'ta alkollü olduğu gerekçesiyle taksiye alınmayan ve ardından kavga ettiği taksici ile yardıma gelen meslektaşlarına rast gele ateş ederek 1 kişinin yaralanmasına yol açan Şaban Çelikkıran çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde dün saat 02.45 sıralarında, 34 TGE 82 plakalı taksi şoförü İbrahim Balat, Şaban Çelikkıran’ı alkollü olmasından dolayı almayınca aralarında tartışma çıktı.

TAKSİYE ZARAR VERMEK İSTEDİ

Olayın devamında Şaban Çelikkıran, eline aldığı taşla taksiye zarar vermeye başladı. Taksi şoförü İbrahim Balat ile Şaban Çelikkıran arasında çıkan arbede sonrası taksi şoförü arkadaşlarını olay yerine çağırdı.

SİLAHI ATEŞLEDİ

Olay yerine gelen yaklaşık 10 kişilik şoför grubu Şaban Çelikkıran’ı darbetti. Darbedilen Şaban Çelikkıran da 07 E7 934 plakalı aracından çıkardığı ruhsatsız silahla hedef gözetmeksizin şoför grubuna ve etrafa 8-10 el ateş etti.

34 TAV 14 plakalı taksi şoförü olan Muhammet Çamlıbel sağ bacağına isabet eden mermiyle yaralandı. Şüpheli Şaban Çelikkıran daha sonra 9 farklı araca silah kabzası ve taş kullanarak zarar vermeye devam etti.

ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Esenyurt Mevlana Polis Merkezi Amirliğine bağlı gece bekçilerinin olay yerine gitmesiyle şüpheli Şaban Çelikkıran silahla birlikte gözaltına alındı. Şaban Çelikkıran polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çelikkıran, Kasten Öldürmeye Teşebbüs”, Mala Zarar Verme” ve 6136 SKM” suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.(DHA)

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