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Taksiciyle turist arasında ücret tartışması

İstanbul Taksim'de turist yolcu ile taksici arasında indi bindi ücreti nedeniyle yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Yayınlanma: 09:56 - 05 Mart 2023 Güncellenme:
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Taksim’den taksiye binen kadın turist kısa süre sonra inmek istedi. Taksi şoförü alt geçitte otomobili durdurdu. Taksici  kısa mesafenin ücretinin 40 lira olduğunu söyledi.

Kadın ise taksimetrede 17 lira yazdığını ve taksimetrede yazan ücreti vereceğini söyledi. Bunun üzerine müşteri ile taksici tartışmaya başladı. Taksi şoförü tartışma anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, taksicinin kadının kolundan tutarak polise gideceklerini söylediği, turistin ise ayağıyla taksinin kapısını açık tutarak gitmek istemediğini söylediği görülüyor.  (DHA)

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