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Taksim’de yılbaşı denetimi: 60 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Taksim'de yeni yıla saatler kala denetim yapan polis ekipleri, 60 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere  İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Taksim’de yılbaşı denetimi: 60 kaçak göçmen yakalandı

Yeni yıla saatler kala Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Ekipleri, İstiklal Caddesinde denetim yaptı. Denetimde sırasında Taksim’e eğlenmeye gelen 60 kaçak göçmen yakalandı.

Yapılan üst aramalarında 1 kişinin üzerinden sahte kimlik ele geçirildi. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere göç idaresine götürüldü. (DHA)

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